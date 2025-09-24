پخش زنده
به مناسبت هفته دفاع مقدس یک دوره مسابقات ورزشی با حضور ۱۰۰ تَن از بسیجیان بخش احمدی شهرستان حاجی آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزرای صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام سجاد احمدی هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد شور و نشاط بین جوانان و برگزاری یک گردهمایی فرهنگی و ورزشی عنوان کرد.
سروان برخورداری افزود: شرکت کنندگان در مسابقات تیراندازی، دارت و تنیس با هم به رقابت پرداختند.
در پایان، از نفرات برتر با اهدا لوح تقدیر و جایزه تجلیل شد.