به گزارش خبرگزرای صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام سجاد احمدی هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد شور و نشاط بین جوانان و برگزاری یک گردهمایی فرهنگی و ورزشی عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: برگزاری کلاس داوری والیبال درجه ۳ بانوان در بندرخمیر

سروان برخورداری افزود: شرکت کنندگان در مسابقات تیراندازی، دارت و تنیس با هم به رقابت پرداختند.

در پایان، از نفرات برتر با اهدا لوح تقدیر و جایزه تجلیل شد.