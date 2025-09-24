به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه نتایج بین المللی دوچرخه سواری، نتایج مرحله هشتم سیزدهمین دوره تور دوچرخه سواری جاده پویانگ لیک - از سری تور آسیایی ۲۰۲۵ به میزبانی چین که به مسافت ۱۴.۲ کیلومتر و به صورت تایم تریل انفرادی در گوآنگ چانگ برگزار شد به این شرح است:۱- نیلس سینسچک از هلند - تیم والکنبورگ ۱۶:۳۶ دقیقه ۲- پتر ریکونوف از روسیه - چنگدو ۱۵ ثانیه اختلاف ۳- اولیور ماتیس از آلمان - بایک‌اید ۱۷ ثانیه اختلاف - در این مرحله سعید صفرزاده رکابزن ایرانی تیم تیان یونده چین با ۱:۳۰ دقیقه اختلاف در رده ۳۶ جای گرفت. در رده بندی کلی تور پویانگ لیک، پتر ریکونوف رکابزن اهل روسیه و عضو تیم چنگدو با زمان ۱۶:۱۲:۴۰ ساعت پیشتاز است و نیلس سینسچک شرکت کننده هلندی تیم والکنبورگ با ۴۰ ثانیه اختلاف دوم و اولیور ماتیس از آلمان و تیم بایک‌اید با ۵۶ ثانیه اختلاف سوم هستند و صفرزاده با ۱۸:۴۷ دقیقه اختلاف در رده سی و سوم جای گرفته است.