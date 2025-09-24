مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: برای اجرای طرح های مطالعات و مرمت بافت های تاریخی این استان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

امیر کرم زاده افزود: بخش خصوصی هم در حال احیای بافت های تاریخی از جمله حمام های تاریخی و کاروانسراها با بیش از چهار همت است.

وی اضافه کرد: سه میلیارد تومان اعتبار هم امسال برای کاوش های اضطراری تخصیص یافته است.

کرم زاده افزود: در محدوده ویگل آران و بیدگل کاوش های خوبی داشته ام آثار سنگی که مربوط به چندین سال پیش است والان هم کاوش ها در این منطقه ادامه دارد.

وی ادامه داد: در منطقه سیلک کاشان هم کاوش ها در حال اجراست.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خبر خوبی هم از استخدام داشت و گفت: با مصوبه دولت تا آخر امسال حدود ۳۰۰ نفر در بخش های امین اموال، حافظان میراث یا یگان حفاظت و کارشناسان باستان شناسی در این استان استخدام می شوند.