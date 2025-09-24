فعالیت ۵۸ کتابخانه عمومی در استان
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ایلام گفت: استان ایلام دارای ۵۸ باب کتابخانه عمومی است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سمیه حیدری مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ایلام در دیدار با دادستان ایلام اظهار داشت: در حال حاضر استان ایلام دارای ۵۸ باب کتابخانه عمومی است که با بیش از ۷۴۷ هزار نسخه منابع و بیش از ۴۱ هزار عضو فعال، نقش مهمی در توسعه فرهنگ مطالعه بر عهده دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از چالشهای اصلی کتابخانهها کمبود منابع بهروز بهدلیل محدودیتهای مالی است، افزود: بودجه خرید کتاب در نهاد بسیار محدود است و کتابخانهها امکان تأمین همه نیازهای مطالعاتی مردم را ندارند، از همینرو، پیشنهاد میکنیم در چارچوب ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، بخشی از مجازاتهای حبس به خرید کتاب و تأمین منابع برای کتابخانهها اختصاص یابد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ایلام اضافه کرد: این اقدام علاوه بر آثار فرهنگی، میتواند فرصتی برای جبران و بازپروری اجتماعی افراد فراهم کند.