۳ معبر منطقه ۱۴ اصفهان بهنام شهدای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی نامگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با اشاره به نامگذاری ۳ معبر در منطقه ۱۴ اصفهان به نام شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی گفت: سه معبر این شهیدان «محمد جواد عسگری، ابوالفضل فاتحی و خانواده شهید طاعتی» که در این منطقه ساکن بودند، مزین شده است.
محمدمهدی کریمی افزود: این اقدام بهمنظور احترام و بزرگداشت این شهیدان پیگیری، تصویب و اجرایی شده و در ادامه، تابلوهای معابر در کوتاهترین زمان ممکن تهیه و در محلهای مورد نظر نصب میشود.
وی گفت: نامگذاری معابر به نام شهدا، فرصتی است برای نسلهای آینده تا با تاریخ و فرهنگ خود آشنا شوند و همچنین به تقویت حس ملیگرایی و همبستگی اجتماعی در میان شهروندان نیز میانجامد.