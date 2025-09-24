آیین تکریم و معارفه مدیر کل بنیاد شهید کهگیلویه و بویراحمد با حضور فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مراسم معارفه و تکریم مدیران کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با حضور فریده اولاد قباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید، ملک شاهی، مشاور اجرائی معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد، و فتاح محمدی، معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

اولاد قباد در این مراسم با اشاره به اینکه دشمن همواره دنبال جنگ و تحریم یک جانبه علیه ما بود گفت: چه جمهوری خواه وچه دموکراتیک فرقی نمی کند آمریکا همیشه با همراهی اروپا علیه ما بوده است.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید کشور افزود: ولی مردم ما همیشه مقاوم بودند.