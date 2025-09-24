به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار و با حضور نماینده مردم شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه پاسداران، مدیر جهاد کشاورزی و سایر اعضای شورای اداری این شهرستان در محل سالن جلسات شماره یک شهید باکری فرمانداری میاندوآب برگزار شد.

رضا مقدم در این جلسه با بیان این مطلب که هیچ گونه کمبودی در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در شهرستان وجود ندارد، گفت: در راستای تنظیم بازار و تأمین مایحتاج عمومی مردم در سه ماهه دوم سال جاری، بیش از ۳۵۱ تن انواع کالا‌های اساسی، شامل: ۱۵۰ تن برنج، ۱۰۷ تن روغن مایع، ۶۱ تن شکر، ۳۱ تن مرغ منجمد و ۲.۵ تن گوشت قرمز منجمد به نرخ دولتی و با نظارت بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب از طریق واحد‌های صنفی این شهرستان توزیع شده است.



وی افزود: بمنظور برقراری آرامش در بازار، مبارزه با احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه کالا و هرگونه تخلف در روند توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم، در سه ماهه دوم سال جاری، تعداد ۲۶۲ مورد بازرسی از نانوایی ها، واحد‌های صنفی و فروشگاه‌های این شهرستان توسط بازرسان جهاد کشاورزی انجام شده است که در جریان این بازدید‌ها تعداد ۹ مورد پرونده تعزیراتی برای متخلفان تشکیل و جهت برخورد قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

مقدم ادامه داد: از این پرونده ها، ۷ مورد مربوط به تخلف صنفی و ۲ پرونده مربوط به قاچاق کالا (آرد و دام) است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب همچنین گزارشی درخصوص وضعیت جوجه ریزی در ۴۵ روز آینده، آنالیز قیمت گوشت قرمز، آخرین وضعیت برداشت و تولید محصولات زراعی و باغی بویژه کشت‌های پاییزه با توجه اتمام فصل زراعی ۱۴۰۴_۱۴۰۳، خسارت ناشی از خشکسالی و تگرگ به بخش کشاورزی، آغاز فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ از جمله روند کشت محصول گندم، کلزا و تأمین نهاده‌های کشاورزی ارائه داد.