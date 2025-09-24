بگفته فرماندار کهگیلویه بزودی عملیات اجرایی فاضلاب مجتمع مسکن ملی دهدشت آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان کهگیلویه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مجتمع مسکن ملی هزار و ۱۰ واحدی شهر دهدشت، از پیشرفت در رفع مشکلات این مجتمع مسکونی در حال ساخت خبر داد. سید ایرج کاظمیجو با بیان اینکه اختلاف با مالک زمین، اجرا نشدن فاضلاب و جدول گذاری این مجتمع از مهمترین مشکلات آن بود و گفت: خوشبختانه با رایزنیها و پیگیریهای انجام گرفته توسط مدیرکل و رئیس مجموعه آب و فاضلاب و حوزه فرمانداری، اجرای پروژه فاضلاب مسکن ملی شهر دهدشت به مناقصه رفته و در روزهای آینده پیمانکار مشخص و عملیات اجرایی آن آغاز شود. کاظمیجو با بیان اینکه برای اجرای جدولگذاری و آسفالت خیابانها باید ابتدا عملیات اجرایی فاضلاب پایان یابد، اضافه کرد: پس از اتمام کار فاضلاب طرحهای جدولگذاری و اجرای معابر این مجتمع مسکونی در دستور کار قرار میگیرد.