به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی دریای عمان و شرق تنگه هرمز کمی مواج و نواحی ساحلی و فراساحلی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، مواج و طوفانی پیش بینی می‌شود و اختلال و محدودیت در رفت و آمد‌های دریایی صورت می‌گیرد.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲۰۰ سانتیمتر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: در این مناطق، فعالیت‌های دریایی محدود و شناور‌ها از رفت و آمد دریایی خودداری کنند.

حمزه نژاد افزود: تمهیدات لازم برای کاهش خسارت احتمالی در بنادر و اسکله‌های غرب استان صورت پذیرد.

وی گفت: صبح پنجشنبه بتدریج از شدت باد‌های شمال غربی کاسته می‌شود و تا ساعات قبل از ظهر پنجشنبه وزش باد‌های جنوب شرقی در آب‌های استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: تا پایان هفته نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد.