پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز ناپایداری شدید دریایی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی میشود و دریا در این مناطق مواج است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی دریای عمان و شرق تنگه هرمز کمی مواج و نواحی ساحلی و فراساحلی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، مواج و طوفانی پیش بینی میشود و اختلال و محدودیت در رفت و آمدهای دریایی صورت میگیرد.
وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲۰۰ سانتیمتر میرسد.
بیشتر بخوانید؛ پیش بینی وضعیت جوی هرمزگان؛ دوم مهرماه ۱۴۰۴
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: در این مناطق، فعالیتهای دریایی محدود و شناورها از رفت و آمد دریایی خودداری کنند.
حمزه نژاد افزود: تمهیدات لازم برای کاهش خسارت احتمالی در بنادر و اسکلههای غرب استان صورت پذیرد.
وی گفت: صبح پنجشنبه بتدریج از شدت بادهای شمال غربی کاسته میشود و تا ساعات قبل از ظهر پنجشنبه وزش بادهای جنوب شرقی در آبهای استان پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: تا پایان هفته نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد.