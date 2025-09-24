پویانمایی یوز، لاک پشت و قسطنطنیه سه فیلم جدیدی هستند که از امروز در سینما‌ها به روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سینما‌ها در ادامه روند اکران فیلم‌های بخش ویژه جشنواره فجر، فیلم سینمایی «لاک پشت» از امروز روی پرده سینما‌ها می‌رود. این فیلم به کارگردانی و نویسندگی بهمن کامیار که مدتی در توقیف به سر می‌برد پس از اکران در خانه رسانه‌های جشنواره فیلم فجر، نقد‌های متفاوت و عمدتا مثبتی را دریافت کرد.

با توجه به ترکیب فعلی اکران، اضافه‌شدن فیلمی در گونه درام روانشناسانه می‌تواند هوایی تازه برای گیشه باشد. نکته قابل توجه حضور فرهاد اصلانی پس از گذشت حدودا ۸ سال از اکران «مغز‌های کوچک زنگ زده» روی پرده سینماهاست که در کنار نازنین بیاتی ترکیبی متفاوت به این فیلم بخشیده‌اند.

کریم امینی پس از «فسیل» دو فیلم دیگر راهی سینما‌ها کرد که تقریبا نتوانستند موفقیت «فسیل» را برای او تکرار کند. «شهر هرت» و «مرد عینکی» که حالا روی پرده سینماهاست. «قسطنطنیه»، اما با اضافه کردن بازیگران ترک و گره زدن قصه به کشور ترکیه، حال و هوای متفاوتی به فیلم جدید امینی بخشیده است.

نکته جالب توجه اینکه یک پزشک، تهیه‌کنندگی این فیلم را برعهده دارد. در حال حاضر که فیلم‌های کمدی در رقابت با فیلم‌های درام در فروش هفتگی قرار دارند، انتظار می‌رود که اکران این فیلم تنور گیشه را گرم‌تر کند. همچنین با وجود شایعاتی در فضای مجازی شایعه در مورد پژمان جمشیدی، تصویر این بازیگر روی پوستر این فیلم قرار منتشر شد.

با توجه به اینکه حضور بازیگران ترک در فیلم‌های ایرانی همچون «مطرب» یا «تگزاس» همواره به فروش در گیشه کمک کرده است، پیش‌بینی می‌شود «قسطنطنیه» نیز مورد اقبال مخاطبان قرار گیرد.

با آغاز فصل مدرسه و شروع سال تحصیلی، اکران یک انیمیشن می‌تواند حال و هوای جدیدی به گیشه بدهد؛ آن هم انیمیشنی درباره یک یوز ایرانی که قصد بازگشت به وطن را دارد.

اکران انیمیشن «یوز» که توسط مرکز انیمیشن سوره تولید شده را باید به فال نیک گرفت. نمایش عرق به وطن از زاویه نگاه یک یوز ایرانی در قالبی کودکانه می‌تواند مخاطبان کودک و نوجوان را به سینما‌ها بکشاند. البته که امسال پویانمایی‌ها تا به اینجا غالبا در میان پرفروش‌های هفته بوده‌اند. همین حالا «پسر دلفینی» با ۳۲ میلیارد تومان فروش، دهمین فیلم پرفروش سال است و این اتفاق مثبتی برای گیشه سینماهاست.