رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی گفت: حفاظت از محیط زیست، صیانت از منابع پایه تولید و تأمین امنیت غذایی از اهداف اصلی اجرای برنامه پایش و کنترل کیفی مواد کودی به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛اسماعیل علیزاده در جلسه هماهنگی کارگروه کنترل و بازرسی از مراکز تولید، نگهداری و توزیع مواد کودی که در سالن جلسات مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد، اظهار کرد: کود یکی از نهادههای اساسی و راهبردی در بخش کشاورزی است و کیفیت آن نقش تعیینکنندهای در افزایش تولید محصولات و پایداری تولید دارد.
وی با اشاره به لزوم نظارت مستمر بر تولید و عرضه کودهای شیمیایی و آلی افزود: برنامه پایش و کنترل کیفی مواد کودی با هدف صیانت از سلامت خاک، ارتقای بهرهوری اراضی و تأمین امنیت غذایی جامعه دنبال میشود.
در ادامه این جلسه، حکمت جعفری سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی نیز بر اهمیت تغذیه مناسب و مصرف به موقع کودهای کشاورزی در مزارع و باغها تأکید کرد.
اشرف اسمعیلیزاده، مدیر کنترل کیفی مواد کودی دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور نیز در این نشست به تشریح دستورالعملهای مربوط به ثبت، پایش و کنترل کیفی کودها پرداخت و گفت: اجرای دقیق این دستورالعملها موجب ارتقای کیفیت نهادههای کشاورزی و تسهیل فرآیندهای اجرایی خواهد شد.