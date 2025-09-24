پخش زنده

اسامی ۳۰ نفر از برگزیدگان سی و دومین جشنواره دانشجویان نمونه کشوری امروز اعلام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ثبت نام برای شرکت در سی و دومین جشنواره دانشجویان نمونه کشوری از ۱۸ آذر ۱۴۰۳ آغاز شده بود و تا ۱۹ دی ادامه داشت که در این مرحله بیش از ۱۶۰۰ نفر ثبت نام کردند.
جشنواره دانشجوی نمونه در دو سطح دانشگاهی و ملی به انجام میرسد؛ بهگونهای که نخست دانشجویان در سطح دانشگاهی با یکدیگر به رقابت پرداخته و آن دسته از دانشجویان که برترین امتیازات را بر اساس آییننامه دانشجوی نمونه به دست آوردهاند، به عنوان برگزیدگان دانشگاه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. همچنین افرادی که شرایط معرفی و نیل به مرحله دوم و کشوری را کسب کردهاند، به دبیرخانه مرکزی معرفی میشوند.
هرساله حدود ۳۰ نفر در مقاطع تحصیلی مختلف از جمله کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشتههای علوم پزشکی و غیرپزشکی منتخب جشنواره دانشجوی نمونه میشوند.
جشنواره دانشجویان نمونه هر ساله اواخر اسفند برگزار میشد که سی و دومین جشنواره دانشجویان نمونه کشوری با دو ماه تعویق قرار بود اردیبهشت با حضور رئیس جمهور یا معاون او برگزار شود، پس از گذشت حدود چهار ماه از این تاریخ اسامی سی و دومین جشنواره دانشجویان نمونه کشوری امروز از طرف سازمان امور دانشجویان اعلام میشود.