باحضور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، استاندار ایلام و جمعی از مسئولان وزارت نفت، نخستین واحد نمک زدایی سیار صنعت نفت ایران در دهلران به بهره برداری رسید.

به گزارش؛ با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران استاندار ایلام و جمعی از مسئولان وزارت نفت، نخستین واحد نمک زدایی سیار صنعت نفت ایران به ظرفیت روزانه ۳۰ هزار بشکه در منطقه نفتی چشمه خوش به بهره برداری رسید.

بهره‌برداری از نخستین واحد نمک‌زدایی سیار، صنعت ملی نفت ایران را وارد مرحله‌ای تازه از بهره‌ برداری انعطاف‌پذیر و هدفمند می‌کند.

این فناوری ضمن بهینه‌ سازی ساختار فرآورشی، توان پاسخ‌گویی به شرایط متغیر عملیاتی را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در مسیر افزایش تولید پایدار، به‌ویژه در میادین مرزی، به شمار می‌رود.

میدان نفتی چشمه‌خوش از میدان‌های نفتی ایران، که در فاصله ۵۲ کیلومتری از جنوب شهرستان دهلران قرار دارد.