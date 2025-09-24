به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین رئیس ستاد مهر ۱۴۰۴ و مدیرکل اجرایی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: شب گذشته به دلیل نقص فنی یکی از خودرو‌های عملیاتی در جریان اجرای روکش آسفالت رینگ سوم ترافیکی، بخشی از مسیر دچار انسداد و کندی حرکت شد که با تلاش عوامل اجرایی و امدادی، مشکل به طور کامل برطرف شد.

حمید آقایی افزود: در حال حاضر تردد در این مسیر روان است و شهروندان می‌توانند از بزرگراه شهید صیاد شیرازی برای دسترسی به جنوب شهر استفاده کنند.

وی گفت: عملیات عمرانی در رینگ سوم ترافیکی با هدف بهبود کیفیت معابر و ارتقای ایمنی در حال انجام است و تلاش می‌شود با کمترین اختلال در تردد شهری به پایان برسد.