مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه سایت ۲۶ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان بوکان به صورت کامل آماده‌سازی شده و در حال بهره‌برداری است، گفت: روند اجرای طرح ۱۴۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در این اراضی با جدیت در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در بازدید از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن شهرستان بوکان که با حضور نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان شهرستانی برگزار شد؛ اظهار داشت: این طرح در قالب ۳۵۰ قطعه ۴ واحدی اجرا می‌شود و در حال حاضر بالای ۱۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

وی افزود: این طرح با زیربنای کل ۲۳۳ هزار مترمربع اجرا می‌شود و با پیگیری‌های انجام شده مسائل مرتبط با پروژه حل و فصل شده است.

وی بیان کرد: طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد طراحی شده و اجرای آن در بوکان موجب توسعه رفاه اجتماعی می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی افزود: رصد روزانه طرح‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان و شهرستان‌ها در حال انجام است تا وقفه‌ای در اجرای طرح وجود نداشته باشد.