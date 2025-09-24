پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از محکومیت مدیر یکی از فروشگاههای زنجیرهای معروف این استان به دلیل گرانفروشی برنج عنبربو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی دریافت شکایت مردمی و بازرسیهای میدانی انجامشده از سوی صمت، گزارش تخلف گرانفروشی در عرضه برنج عنبربو توسط یکی از فروشگاههای زنجیرهای برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد که پس از تشکیل پرونده و بررسی مستندات، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان همدان با احراز تخلف، رأی به محکومیت مدیر این فروشگاه به پرداخت مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد.
او افزود: برنج از جمله کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار محسوب میشود و هرگونه تخلف در قیمتگذاری آن، بهطور مستقیم معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، سازمان تعزیرات حکومتی معیشت مردم و ایجاد نظم در بازار را خط قرمز خود میداند و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در بازار با متخلفان برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تأکید کرد: اگرچه برنج ایرانی برخلاف برنجهای وارداتی دارای قیمت مصوب و دستوری نیست، اما این به معنای عدم امکان تحقق گرانفروشی و سایر تخلفات صنفی و رها بودن بازار برنج ایرانی نیست؛ لذا با هرگونه فاکتورسازی و خرید و فروش سوداگرانه بین دلالها و همچنین عدم رعایت درصد سود قانونی به صورت بازدارنده برخورد خواهد شد.