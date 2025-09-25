پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان گفت: در شش ماهه امسال ۱۴۵ تن عسل در شهرستان شیروان برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رضا قلی زاده با اشاره به اهمیت صنعت زنبورداری در اقتصاد کشاورزی منطقه، افزود: این میزان شامل تولید عسل، دانه گرده، موم، زهر زنبور و سایر فرآوردههای مرتبط بوده که توسط زنبورداران فعال در شهرستان برداشت شده است.
وی اظهار داشت: زنبورداران موظفاند از تاریخ ۵ الی۱۷مهرماه ۱۴۰۴، نسبت به نصب کد زنبورداری و شناسه مخصوص هر زنبورستان بر روی کندوهای خود اقدام نمایند تا امکان انجام سرشماری دقیق و ساماندهی بهتر این بخش فراهم شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان خاطرنشان کرد: این سرشماری نقش مهمی در برنامهریزیهای آتی برای حمایت از زنبورداران و توسعه پایدار این صنعت خواهد داشت.