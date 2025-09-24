به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا برزگر با بیان این که جشنواره «مهر بازیافت»، هر سال به مناسبت بازگشایی مدارس برگزار توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری می‌شود، گفت: در راستای آموزش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و همچنین افزایش مشارکت در امر تفکیک از مبدا پسماند خشک، این سازمان هر سال در هفته ابتدایی مهرماه، اقدام به برپایی این جشنواره می‌کند.

وی افزود: شهروندان یزدی می‌توانند روز پنجشنبه سوم مهرماه از ساعت ۸ تا ۱۳ در محل‌های ایستگاه گلماند واقع در بلوار دانشجو جنب پارک شادی و همچنین بوستان شهدای کوچه بیوک واقع در بلوار شهید مطهری نسبت به تحویل پسماند خشک خود اقدام کرده و در قبال آن لوازم التحریر دریافت کنند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد ادامه داد: همچنین شهروندان می‌توانند به مدت یک هفته از تاریخ سوم مهر تا ۱۰ مهر با ثبت اولین درخواست جمع آوری در منظومه خدمات یکپارچه «یزد من» سامانه بهروب به نشانی اینترنتی my.yazd.ir، بن تخفیف خرید کتاب و لوازم التحریر دریافت کنند.