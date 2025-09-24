به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب هرمزگان گفت: خط انتقال، مخازن ذخیره و تامین برق به‌طور کامل اجرا و تاسیسات شیرین‌سازی با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد در دست اقدام است که با تکمیل آن تحول بزرگی در تامین و پایداری آب غرب استان ایجاد می‌شود.

عبدالحمید حمزه‌پور افزود: طرح انتقال آب بستک با ظرفیت روزانه هشت هزار متر مکعب و اعتبار بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال در مسیر کوهستانی سخت اجرا شده و با تکمیل آب شیرین‌کن، بخش زیادی از مشکلات آب آشامیدنی شهرستان بستک رفع خواهد شد.

بیشتر بخوانید؛ آغاز تکمیل مرحله دوم زیرساخت‌های گردشگری جزیره لارک

وی گفت: این آب شیرین‌کن در ساحل بندرچارک از توابع بندرلنگه در حال ساخت است که پیش بینی می‌شود سال آینده به بهره‌برداری برسد.

بستک در ۲۷۰ کیلومتری غرب هرمزگان واقع شده است.