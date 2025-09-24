مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۱۲۷ میلیارد ریال برای احداث و تکمیل کتابخانه اسلام آباد بوکان تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در بازدید از روند اجرایی کتابخانه اسلام آباد بوکان، بیان کرد: این طرح با ۶۱۵ مترمربع مساحت در دست اجراست و در حال حاضر ۳۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

وی ادامه داد: فونداسیون و ستون‌های ساختمان کتابخانه اجرا شده و در حال حاضر در مرحله اجرای اسکلت می‌باشد که با تامین به موقع اعتبارات تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: احداث کتابخانه از منظر توسعه شهری، فرهنگی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و این اقدام نه‌تنها به ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی کمک کرده، بلکه نقش مهمی در شکل‌گیری جوامع پویا و آگاه دارد.

آرامون افزود: گنجاندن کتابخانه‌ها در طراحی شهری، به فضا‌های شهری هویت فرهنگی می‌بخشد و شهر را از صرفاً یک محیط سکونتی به یک بستر فرهنگی و اجتماعی تبدیل می‌کند.

وی تاکید کرد: باید به این مساله نیز توجه کرد که با توجه به رشد جمعیت جوان در جامعه، فراهم کردن فضا‌های مطالعه و یادگیری در مناطق مسکونی، به نیاز‌های آموزشی و فرهنگی نسل آینده پاسخ می‌دهد.