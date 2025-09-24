معاون وزیر ورزش و جوانان از برگزاری المپیاد استعداد یابی در هفته تربیت بدنی در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان در سمنان گفت : این المپیاد در استان ها متناسب با برنامه آمایش سرزمینی ، در رشته های مختلف ورزشی برگزار می شود .

سید غنی نظری خانقاه همچنین گفت : بر اساس لایحه نظام جامع باشگاه داری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است ؛ باشگاه های فرهنگی ورزشی باید از یکی از ورزش های بومی محلی هر استان حمایت کنند .

وی با بیان اینکه در صورت تصویب ، باشگاه ها ملزم به اجرای این طرح هستند گفت : توجه به بازی های بومی محلی در استان ها برنامه ویژه وزارت ورزش و جوانان است.

در این مراسم از زحمات سید محمد تقی علوی مدیر کل سابق ورزش و جوانان استان تجلیل و محسن ایزد بخش به عنوان سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان معرفی شد .