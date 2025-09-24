به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه کتاب و عکس با موضوع دفاع مقدس در کتابخانههای عمومی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه کتاب و عکس باحضور حجتالاسلام احمدی امام جمعه شهرستان عباسآباد، دکتر کابلی فرماندار و سایر مسئولین ادارات، نهادها و سازمانها در کتابخانههای عمومی این شهرستان برگزار شد.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان عباس آبادگفت:این نمایشگاه ازدومین روز هفته دفاع مقدس آغازشده و تاپایان هفته ادامه خواهدداشت.
خانم هدایتی افزود:درمجموعه کتابخانههای عمومی شهرستان عباسآباد، حدود ۶۰۰۰ نسخه کتاب مرتبط با موضوع دفاع مقدس دراختیارعلاقهمندان قرار دارد که شامل آثار مستند، خاطرات رزمندگان، زندگینامه شهدا، تحلیلهای تاریخی و همچنین کتابهای مناسب گروه کودک و نوجوان دراین حوزه است.
وی تصریح کرد: ازهمه شهروندان عزیز شهرستان عباسآباددعوت میکنیم تادرطول این هفته به کتابخانه مراجعه کنند، از نمایشگاه بازدیدکنند وازمنابع غنی موجوددرکتابخانهها بهرهمند شوند.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان عباس آباد گفت: هدف ما ازبرگزاری این نمایشگاه، زنده نگه داشتن یادو خاطره شهدا، ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است و امیدواریم نسل جدید بامطالعه و آشنایی بیشتر با این فرهنگ پاسدارارزشهای انقلاب اسلامی باشند.