نمایشگاه کتاب و عکس و آثار دفاع مقدس در عباس‌آباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه کتاب و عکس باحضور حجت‌الاسلام احمدی امام جمعه شهرستان عباس‌آباد، دکتر کابلی فرماندار و سایر مسئولین ادارات، نهاد‌ها و سازمان‌ها در کتابخانه‌های عمومی این شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان عباس آبادگفت:این نمایشگاه ازدومین روز هفته دفاع مقدس آغازشده و تاپایان هفته ادامه خواهدداشت.

خانم هدایتی افزود:درمجموعه کتابخانه‌های عمومی شهرستان عباس‌آباد، حدود ۶۰۰۰ نسخه کتاب مرتبط با موضوع دفاع مقدس دراختیارعلاقه‌مندان قرار دارد که شامل آثار مستند، خاطرات رزمندگان، زندگی‌نامه شهدا، تحلیل‌های تاریخی و همچنین کتاب‌های مناسب گروه کودک و نوجوان دراین حوزه است.

وی تصریح کرد: ازهمه شهروندان عزیز شهرستان عباس‌آباددعوت می‌کنیم تادرطول این هفته به کتابخانه مراجعه کنند، از نمایشگاه بازدیدکنند وازمنابع غنی موجوددرکتابخانه‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان عباس آباد گفت: هدف ما ازبرگزاری این نمایشگاه، زنده نگه داشتن یادو خاطره شهدا، ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است و امیدواریم نسل جدید بامطالعه و آشنایی بیشتر با این فرهنگ پاسدارارزش‌های انقلاب اسلامی باشند.