۲۷۳ مدرسه در مهر و آبان امسال به تعداد فضا‌های آموزشی شهری و روستایی خراسان رضوی افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس مجمع خیران مدرسه ساز خراسان رضوی شامگاه سه‌شنبه در چهاردهمین جلسه مجمع خیران تایباد گفت: هم اینک ۷۲۵ فضای آموزشی با چهار هزار و ۶۰۰ کلاس درس در استان به همت خیران و کمک‌های دولتی در حال ساخت است.

غلامعلی رافتی افزود: مراحل مختلف ساخت این تعداد فضای آموزشی از سال گذشته در خراسان رضوی آغاز شده است و امیدواریم با همت و تلاش همیشگی خیران و همراهی دولت در سال تحصیلی آینده بهره‌برداری شود.

وی همچنین اولویت نخست برای ساخت و اتمام این طرح‌ها را فضا‌های آموزشی نیمه‌تمام و ضرورت‌دار خواند.

فرماندار تایباد نیز در این نشست اظهار کرد: در دو سال گذشته به همت خیران و نیک اندیشان این شهرستان، تحول بزرگی در حوزه ساخت فضا‌های آموزشی به ثمر نشسته و اجرای نهضت عدالت آموزشی در این خطه مرزی، عملیاتی شده است. است.

حسین جمشیدی افزود: امسال و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۱۳ کلاس درس در قالب ۲۰ مدرسه به فضا‌های آموزشی این منطقه افزوده شده است.

او ادامه داد: هم اینک بیش از ۱۰۰ کلاس درس دیگر در مناطق شهری و روستا‌های بخش مرکزی و میان ولایت این شهرستان با مشارکت و کمک‌های خیران و اعتبارات دولتی در حال ساخت است.

فرماندار تایباد گفت: تفاهم‌نامه ساخت ۱۶ مدرسه در سال تحصیلی گذشته به امضای خیران این شهرستان رسیده که در نوع خود مثال زدنی است و بهره‌برداری نهایی از این طرح‌ها تلاش و همت دولت را می‌طلبد.

در پایان این جلسه از نیک اندیشان ساخت فضا‌های آموزشی این شهرستان تجلیل شد.

شهرستان تایباد ۳۷ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی با بیش از ۲۲۵ فضای آموزشی دارد و این شهرستان ۱۵۱ هزار نفری در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.