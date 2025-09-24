



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه گفت: در طول هفته دفاع مقدس و با مشارکت پایگاه بسیج فرهنگیان و دانش آموزان ۳۰ نمایشگاه دفاع مقدس برای روشنگری نسل جوان از جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس و همچنین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تبیین حقایق از تجاوز دشمن صهیونی به میهن اسلامی دایر شده است.

جعفر گرمابی افزود: به این منظور نمایشگاه دفاع مقدس آموزشگاه حضرت معصومه (س) فیروزه به همت معاونت پرورشی و بسیج فرهنگیان، دانش آموزی و معلمان آموزشگاه گشایش یافت.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه‌ها تصاویری از شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن صهیونی همراه با وصیت نامه شهدا و نمونک‌هایی از عملیات‌های دفاع مقدس، برای بازدید دانش آموزان به نمایش گذاشته شده است.