مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان از اجرای طرح جامع دندان مصنوعی حمایتی خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ هاشمی از اجرای طرح جامع دندان مصنوعی حمایتی خبر داد و گفت: در این طرح، تعدادی محدود از افراد دهکهای یک تا چهار که تحت حمایت بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، امور ایثارگران و بنیاد شهید و جانبازان هستند، میتوانند با حداقل هزینه ممکن از خدمات ساخت دست دندان مصنوعی بهرهمند شوند.
وی افزود: این اقدام با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان اقشار کمبرخوردار، بازگرداندن کیفیت زندگی و تقویت روحیه اجتماعی آنها در دستور کار جمعیت هلالاحمر قرار گرفته است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان خاطرنشان کرد: در درمانگاه دندانپزشکی هلال احمر خدماتی از قبیل جراحی ایمپلنت، ترمیم و زیبایی، پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه، جرمگیری و کشیدن دندان ارائه میشود.
هاشمی گفت: واجدین شرایط با ارائه مدارک میتوانند برای ثبتنام با شمارههای ۰۹۱۹۷۴۸۲۹۷۵ و ۰۲۴۳۳۳۲۳۶۷۸ تماس بگیرند یا به نشانی میدان آزادی، درمانگاه جمعیت هلالاحمر استان زنجان مراجعه کنند.