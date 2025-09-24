شهید حسن ترک معلم قرآن بود، ۱۴ نفر از شاگردان این شهید عالیقدر در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهید حسن ترک، جوانی از نسل ایمان و شجاعت در ۱۹ سالگی راهی جبهه‌های دفاع مقدس شد و در ۲۳ سالگی جان خود را فدای آرمان‌های والای کشور کرد.

او که معلم قرآن بود، نه تنها دانش‌آموزان خود را با آموزه‌های دینی آشنا می‌کرد، بلکه روحیه‌ای پر از امید، صداقت و شجاعت در آنان می‌پروراند.

بسیاری از شاگردانش راه او را ادامه دادند و چه زیباست که ۱۴ نفر از آنها نیز در راه خدا به شهادت رسیدند، میراثی که نشان از اثر عمیق تعلیم و تربیت او دارد.

هم‌رزمانش او را انسانی ساده، فروتن و در عین حال شجاع و مصمم می‌دانستند که در سخت‌ترین شرایط با لبخند و آرامش، دیگران را دلگرم می‌کرد.

زندگی و مجاهدت او در کتاب «فانوس‌ها افسانه نیستند» به قلم حمید حسام ثبت شده است، کتابی که نور راه شهیدان را برای نسل‌های بعد روشن نگه می‌دارد و داستان زندگی او را با جزئیات دلنشین بیان می‌کند.