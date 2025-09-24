با حکم مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی کامیابی قائم مقام مرکز خراسان جنوبی با حفظ سمت، به عنوان دبیر رویداد ملی «ایران جان» در خراسان جنوبی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در متن حکم علیرضا آینه‌دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی آمده است:

نظر به تعهد، تجربه و توانمندی جنابعالی و با حفظ مسئولیت قائم‌مقامی مرکز، به عنوان دبیر رویداد ملی "ایران جان" در خراسان جنوبی منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم، بر موارد زیر به عنوان مهم‌ترین انتظارات از دبیر رویداد تأکید شده است:

پیگیری و اجرای مصوبات کمیته برنامه‌ریزی و اندیشه‌ورزی رویداد ملی «ایران جان»

ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان حوزه‌های مختلف مرکز برای اجرای مطلوب و باشکوه این رویداد

پیگیری و اجرای مصوبات ابلاغی از حوزه ستادی مرتبط با رویداد

هماهنگی بین حوزه‌های مختلف استانی برای مشارکت مؤثر در اجرای این رویداد ملی

بهره‌برداری بهینه از تمامی ظرفیت‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی

رویداد ملی «ایران جان» که یکی از طرح‌های محوری و راهبردی سازمان صدا و سیما برای تقویت هویت ملی، انسجام فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های بومی استان‌هاست، در آبان ماه در خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.