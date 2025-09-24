پخش زنده
مسئول بسیج سازندگی استان ایلام گفت: ۴۷ مدرسه سنگی ایلام در طرح «شهید سرایداران» نوسازی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «محسن جهانپور» مسئول بسیج سازندگی استان ایلام گفت: بر اساس تفاهم نامه امضا شده میان بسیج سازندگی، اداره کل نوسازی مدارس و اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام در طرح «شهید سرایداران» ۴۷ مدرسه با ۱۵۰ کلاس درس در ایلام احداث و بازسازی خواهد شد.
وی افزود: این طرح جلوهای از همت جهادی، همراهی مسئولان و مشارکت مردم همیشه در صحنه ایلام است و تلاش میشود در کوتاهترین زمان، مدارس سنگی به فضاهای استاندارد و ایمن آموزشی تبدیل شوند.
مسئول بسیج سازندگی استان ایلام در پایان با اشاره به نقش کلیدی این طرح در آینده استان عنوان کرد: هر کلاسی که در قالب این طرح ساخته میشود، نماد امید و فرصتی تازه برای آیندهسازان این دیار است.