به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی استان سمنان گفت : در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل فشار قوی از ترانس‌های برق در این استان ، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره گیری از روش‌های نوین کشف جرم، خودرو‌های سارقان را شناسایی کردند .

سردار سیدموسی حسینی گفت : در حالی که این خودروها از غرب وارد استان سمنان شده بود ؛ کارآگاهان سواری ماکسیمای متهمان را شناسایی کردند و دستور ایست دادند .

سردار حسینی با اشاره به تعقیب خودرو و بی توجهی سارقان به دستور ایست پلیس گفت : در نهایت پلیس با شلیک دقیق ، خودرو را متوقف و ۲ سرنشین را دستگیر کرد .

به گفته وی ، از داخل وسیله نقلیه اموال مسروقه به همراه یک قبضه سلاح جنگی کشف شد و سارقان هم در تحقیقات فنی کارآگاهان به ۳۰ فقره سرقت سیم و کابل برق از استان‌های تهران، اصفهان، سمنان اقرار کردند