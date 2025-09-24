به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، آیین «سینما سپاس» در سالن فرج الله سلحشور واقع در ساختمان سازمان سینمایی سوره برگزار شد. در این مراسم که با حضور رییس سازمان سینمایی سوره ؛ معاون توسعه و مدیریت حوزه هنری و مدیرعامل موسسه بهمن سبز برگزار گردید ؛ از تلاش‌ها و شایستگی های مدیران و پرسنل سینماهای سراسر کشور تقدیر بعمل آمد.

در این آیین امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه به نمایندگی محمد جواد کنجوری بعنوان امور سینمایی نمونه و برتر کشوری انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت. همچنین در بخش تقدیر از پرسنل نمونه، از پرسنل برتر سینماهای استان کرمانشاه قدردانی شد که با پشتکار و تلاش در حوزه خدمات‌رسانی به مخاطبان سینما توانسته است نقش مؤثری در کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های سینمایی استان ایفا کند. آئین «سینما سپاس» هر ساله با هدف ارزیابی و معرفی مدیران و پرسنل برتر سینماهای کشور برگزار می‌شود و امسال نیز حضور نمایندگان کرمانشاه در صدر برگزیدگان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در عرصه مدیریت و فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.