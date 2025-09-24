به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ از دل دشتی آرام، از روستایی در دامان مازندران، روستای اسپاهیکلا آمل، نامی برخاست که روایتگر عصیان زمین شد بر ظلم زمان، ماشاءالله پیل افکن.



جوانی بیست ساله، که در کوران آتش، تنهای تنها، تبدیل به سدی پولادین شد. ۶ شبانه روز، ۶ خورشید و ۶ مهتاب، در برابر طوفان دشمن ایستاد. نه برای پیروزی، که برای ماندن، لبانش از عطش خشکید، بدنش از خستگی رمق باخت. چشمانی که ۶ شبانه روز پلک بر هم نزد، ترکش خورده و بیدار، نظاره گر هجوم بود.



او تا آخرین نفس ایستاد و آن گاه که مهمات تمام شد، اسارت، آخرین پرده نمایش ایستادگی شان شد.



اما این ایستادگی فقط یک نبرد تن به تن نبود. او به تنهایی دو شبانه روز تمام دشت نبرد را برای گردان‌های زرهی و پیاده دشمن به باتلاقی بدل کرد و این مقاومت بی نظیر نه تنها او را، که یک تیپ را، تیپ ۷۷ خراسان را از چنگال محاصره رهانید؛ و کینه دشمن، از این قهرمان تنها، انتقامی سخت گرفت. دستانش را بریدند، چشم هایش را از نور محروم کردند، دندان هایش را شکستند و محاسنش را با پوست و گوشت صورتش کندند. این چنین، پیکر پاکش، گواه بی رحمی جنگ و مظلومیت قهرمانان شد.



قهرمانی، گاهی در چند روز کوتاه، معنایی جاودان می‌یابد.



نام ماشاءالله پیل افکن، نه با رنج و درد، که با شجاعت و ایثار، در تار و پود این سرزمین گره خورده است.



سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد.