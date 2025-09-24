هواشناسی نسبت به خسارت احتمالی به محصولات کشاورزی در مناطق سردسیر خراسان جنوبی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به جو پایدار و نسبتا آرام در استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی، روند کاهشی دمای هوا تا فردا ادامه دارد اما از روز جمعه دما افزایش می یابد.

زارعی افزود: با توجه به کاهش دمای کمینه به حدود ۵ و زیر ۵ درجه سانتی‌گراد، احتمال خسارت به برخی محصولات کشاورزی از جمله ذرت علوفه‌ای در صبح پنجشنبه برای مناطق سردسیر شهرستان‌های سربیشه و قائن وجود دارد.

وی افزود: بر همین اساس روز گذشته هشدار سطح زرد کشاورزی صادر و توصیه شد کشاورزان، دامداران و مرغداران ضمن انجام تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت احتمالی، نسبت به تنظیم دمای گلخانه‌ها، سالن‌های پرورشی و مرغداری‌ها اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک ترین و دهسلم نهبندان با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و تغییرات دما در مرکز استان هم بین 13 و33 درجه ثبت شد.

زارعی افزود: همچنین در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با 94 کیلومتر بر ساعت گزارش شد.