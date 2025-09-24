به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و با حضور دستگاه‌های اجرایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد. در این نشست، دستگاه‌های اجرایی به ارائه گزارش عملکرد خود در خصوص روند اجرای مصوبات و موانع پیش‌روی جذب تسهیلات پرداختند و راهکارهای لازم برای تسریع در این فرآیند مورد بررسی قرار گرفت. شعبانی با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، جذب به‌موقع این تسهیلات را اولویت اصلی استان در مسیر توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم عنوان کرد.