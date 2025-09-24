پخش زنده
امروز: -
بر اساس تازهترین آمارها، ارزش موجودی شمش طلا در خزانه بورس کالای ایران به ۲.۷ میلیارد دلار رسیده و تعداد سرمایهگذاران مستقیم و غیرمستقیم در بازار فلزات گرانبهای این بورس، از مرز یک میلیون نفر عبور کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از آغاز فعالیت بازار فلزات گرانبها در بورس کالا تاکنون، بیش از ۵۶ تن طلا و نقره معامله شده که شامل ۲۷.۶ تن طلا به ارزش ۱۹۵ همت و ۲۸.۴ تن نقره به ارزش ۳ همت است.
در حال حاضر، ۲۵ صندوق سرمایهگذاری طلا در این بازار فعال هستند. دارایی این صندوقها شامل ۳۳۰ هزار سکه، ۱۸.۸ تن شمش طلا و ۵.۳ تن شمش نقره است.
در خزانههای مورد تأیید بورس کالا، ۲۳ تن شمش طلا با ارزش ۲.۷ میلیارد دلار، ۱۸ تن نقره به ارزش ۲۵ میلیون دلار و ۵۱۳ هزار قطعه سکه طلا به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار نگهداری میشود.
آمارها همچنین نشان میدهد تنها ۸.۸ درصد از طلای موجود از خزانهها خارج شده است؛ موضوعی که بیانگر اعتماد بالا به ابزارهای مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و امنیت بازار سرمایه در این حوزه است.
تحلیلگران معتقدند حضور پررنگ سرمایهگذاران و کارگزاران در این بازار، نقش مهمی در توسعه و تعمیق بازار فلزات گرانبها ایفا کرده است.