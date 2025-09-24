به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت:از ابتدای سال تاکنون ۶۴ متخلف در حوزه شکار و صید در این استان دستگیر شده‌اند که برای آنها پرونده تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

سعید ارشادی افزود: از متخلفان دستگیر شده، ۲۳ رأس حیوان وحشی از جمله قوچ، کل، بز، آهو، جبیر و خرگوش، و همچنین سه رأس حیوان زنده کشف شده است.

وی گفت: علاوه بر این، ۹ قبضه سلاح غیرمجاز، ۳۴ قبضه سلاح مجاز، ۸۸ عدد ادوات شکار، ۳ قطعه پرنده تلف‌شده و ۲۲ قطعه پرنده زنده از متخلفان ضبط شده است.

به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان، دوره‌های آموزشی برای دو هزار و ۳۹۵ نفر در قالب «طرح یک ساعت با محیط‌بان» برای دانش‌آموزان و نیرو‌های نظامی و انتظامی برگزار شده است.