سازمان حفظ نباتات کشور با هدف تسهیل و تسریع فرآیند‌های تجاری و تامین نیاز‌های بخش کشاورزی، از بازنگری در شرایط قرنطینه‌ای واردات یونجه از همه کشور‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان حفظ نباتات کشور، یونجه (با کد تعرفه گمرکی ۱۲۱۴۱۰۰۰) در فهرست کالا‌های با ریسک قرنطینه‌ای کم قرار گرفته است.

این رویکرد جدید، واردات محصول مذکور را با ارائه گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدأ و همچنین بازدید و بررسی‌های کارشناسان قرنطینه گیاهی در مرز ورودی و گمرک ترخیص‌کننده امکان‌پذیر می‌سازد.

یکی از نکات حائز اهمیت در این ابلاغیه، نیازی به ارجاع موضوع به سازمان حفظ نباتات کشور در زمان ثبت سفارش (در سامانه جامع تجارت) برای این محصول نیست.

با این حال، ارجاع پرونده در زمان ترخیص کالا به کارشناسان قرنطینه مستقر در گمرک ورودی/ ترخیص‌کننده همچنان الزامی خواهد بود تا از سلامت و رعایت ضوابط قرنطینه‌ای اطمینان حاصل شود.

این اقدام در راستای سیاست‌های کلی کشور مبنی بر روان‌سازی فرآیند‌های وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق تامین به موقع نهاده‌های مورد نیاز صورت گرفته است.

سازمان حفظ نباتات کشور تأکید کرد که تمامی مراحل واردات با رعایت کامل استاندارد‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای انجام خواهد شد تا امنیت زیستی کشور حفظ شود.