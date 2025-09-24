به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس صبح امروز در جلسه کارگروه انرژی که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به وضعیت مطلوب ذخائر انرژی استان در مقایسه با سال گذشته گفت: اگر شرایط دمایی زمستان پیش‌ِ رو مشابه سال گذشته باشد، در حوزه تأمین و توزیع انرژی مشکلی نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی استان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، اگر مبنای مصرف روزانه یک میلیون لیتر در نظر گرفته شود، گیلان برای یک ماه آینده هیچ مشکلی در حوزه پخش و توزیع سوخت نخواهد داشت.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری هماهنگ در سطح استان و کشور در حوزه مدیریت مصرف انرژی گفت: طبق تأکید رئیس‌جمهور و دولت، بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها واگذار شده و لازم است در جلسات مشورتی به جمع‌بندی‌های دقیق برسیم.

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندری استان در تأمین و انتقال انرژی، افزود: در صورت بروز هرگونه بحران سوخت، هیچ ملاحظه‌ای در استفاده از این ظرفیت‌ها نخواهیم داشت.

استاندار گیلان در ادامه وضعیت آب پشت سد سفیدرود را نسبتاً مطلوب دانست و بیان کرد: خوشبختانه امسال با وجود بارش‌های مطلوب، حجم آب ذخیره‌شده در سد سفیدرود به حدود ۳۵ میلیون متر مکعب رسیده و بارش‌های اخیر نیز ورودی این سد را به بیش از ۵۱ میلیون متر مکعب افزایش داده است.

هادی حق شناس با بیان اینکه میانگین بارش‌ها در کشور روند کاهشی داشته، اما در گیلان افزایش ثبت شده است، افزود: میزان بارندگی استان در سال آبی جاری حدود ۱۴۷ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین کشوری رشد قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد.

به گفته وی، در حوزه مصرف برق نیز وضعیت استان قابل قبول است، به‌گونه‌ای که نسبت مصرف به تولید در مقایسه با میانگین کشوری در شرایط مناسب‌تری قرار دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه پس از تکمیل ذخایر آب سد سفیدرود، امکان افزایش ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی، سیکل ترکیبی و نیروگاه لوشان فراهم خواهد شد، گفت: علاوه بر این، توسعه انرژی‌های نو همچون برق بادی و آبی نیز از جمله ظرفیت‌های مهم استان است که باید مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.