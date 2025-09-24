مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از رتبه دوم خشکسالی به استان با پایان سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ خبر داد.

پایان سال زراعی و چهارمحال و بختیاری دومین استان خشک کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به خشکسالی بیش از یک دهه گفت: سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در حالی به پایان رسید که چهارمحال و بختیاری با کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها دومین استان خشک کشور معرفی شد.

معصومه نورزی افزود: در سال زراعی اخیر سهم استان از بارش‌های کشور ۳۹۲ میلیمتر بود و این در حالی است که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۲۶۵ میلیمتر معادل ۴۰ درصد کسری بارش ثبت شده است.

وی همچنین از افزایش ۱.۷ درجه‌ای دما در سال زراعی اخیر خبر داد و گفت: زمانی که خشکسالی با افزایش دما همراه شود، تاثیرات مخرب آن بیشتر می‌شود.