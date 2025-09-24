به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب در دیدار با آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد که با حضور محمدرضا بابایی استاندار یزد انجام شد، با تبریک ایام هفته دفاع مقدس گفت: ایام هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم، یاد شهدا، امام شهدا رضوان الله تعالی علیه که این حیات طیبه را ما از انفاس قدسی آن امام بزرگ داریم.

وی افزود: همزمانی هفته دفاع مقدس با شروع سال تحصیلی و آموزشی کشور نمایانگر این است که دو قدرت، دو موضوع مهم، می‌تواند راهبر این نظام، کشور، ملت باشد و اقتداری که در سایه امنیت به دست می‌آید که جلودار آن شهدای ما و نیرو‌های مسلح و امنیتی هستند. این غیور مردان در دو دفاع مقدس، این مملکت را با همت و توان‌شان، خونشان و رشادت و فداکاری‌شان توانستند محافظت کنند، امنیت را به ارمغان آورند.

وزیر اطلاعات ادامه داد: دوم قدرت و اقتدار فرهنگ ما است که همواره فرهنگ در کشور ما در طول تاریخ زبانزد و پرچمدار علم و دانش بودیم و یکی از شاخص‌های این استان عزیز، فعال و مؤثر و نقش آفرین، همیشه در موضوع فرهنگ جلودار و شاخص بوده است.

وی با اشاره به نقش علما و روحانیون یزد تصریح کرد: علما و فقهای بزرگ، کسانی که نامشان در در طول تاریخ ماندگار شد و در رشته‌های مختلف و علوم مختلف، سرآمد روزگار، حکیم و علامه بودند و این یکی از شاخص‌های برتر این استان است.

حجت الاسلام و المسلمین خطیب اظهار داشت: بنابراین نفش آفرینی روحانیت در یزد یک شاخص برتر است و یکی از برتری‌های یزد وجود و کثرت این روحانیت اثرگذار هست.

وی گفت: امروز ما در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد یک پیروزی بزرگی برای ملت و کشور و مملکت‌مان بودیم که یکی از محور‌های اصلی آن وحدت و انسجام و همراهی ملت و مردم بود و همواره روحانیت، محور این وحدت و انسجام باید بوده و آن را رشد بدهد و ملت با سلایق و افکار و دسته‌بندی‌های مختلف، باید همواره زیر چتر و محوریت مقام معظم رهبری و روحانیت قرار گیرند.