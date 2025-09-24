پخش زنده
در چهارصدو سی و هفتمین جلسه هیئت واگذاری ضمن طرح پیشنویس آییننامه «نحوه صدور مجوزهای سازمان خصوصیسازی برای شرکتهای مشمول واگذاری و شرکتهای واگذار شده»، درباره شرایط واگذاری سهام شرکت «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» تصمیمگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکی از موارد مطرح شده در این جلسه، طرح پیشنویس آییننامه «نحوه صدور مجوزهای سازمان خصوصیسازی برای شرکتهای مشمول واگذاری و شرکتهای واگذار شده» بود که مقرر شد، پس از بحث و بررسی ضمن موافقت با اعمال برخی اصلاحات، آییننامه نهایی برای تصویب در دستور کار شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی قرار گیرد.
همچنین دومین موضوع مطرح شده در این جلسه، تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱/۲۲ درصد سهام شرکت «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی بود.
در این جلسه مقرر شد، واگذاری سهام مذکور با قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۵۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۱۷،۲۵۰ ریال کمتر نباشد، با شرایط ۳۰ درصد نقد و مابقی در اقساط ۳ ساله در ۶ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق بورس تصویب شود.