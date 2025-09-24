مدیرکل انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد از مردم این استان بخصوص جوانان و بانوان خواست تا در امر خداپسندانه اهدای خون مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید عباس رضایی گفت: با توجه به اینکه ذخایر خون در کشور پایین آمده، در استان مشکلی نداریم، اما برای کمک به شبکه خون رسانی کشور از مردم دعوت می‌کنیم جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کنند.

وی اظهارکرد: به همه گروه‌های خونی نیاز داریم، اما در شرایط اضطراری، گروه‌های خونی منفی در اولویت قرار دارند.

مدیرکل انتقال خون استان اضافه کرد: این استان به طور متوسط روزانه به ۵۶ واحد و هفتگی ۴۰۰ واحد خون نیاز و مصرف دارد.

رضایی با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ بیمار خاص از جمله تالاسمی و هموفیلی در استان وجود دارد که ۱۰۰درصد خون مورد نیاز این بیماران را تامین می‌کنیم. همچنین خون اهدایی برای عمل‌های جراحی، مصدومان حوادث جاده‌ای و مادران باردار هم استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: داوطلبان ۱۸ تا ۶۰ سال با وزن دست‌کم ۵۰ کیلوگرم می‌توانند به سه پایگاه انتقال خون استان در شهر‌های یاسوج، دهدشت و دوگنبدان مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان با بیان اینکه نیاز به خون همیشگی و تعطیلی ناپذیر است، عنوان کرد: پایگاه انتقال خون در یاسوج، مرکز استان در دو نوبت صبح و عصر از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۸ عصر آماده خدمات رسانی به اهدا کنندگان است.

رضایی تاکید کرد: مردان در سال چهار بار و زنان هر سال سه بار می‌توانند خون اهدا کنند.