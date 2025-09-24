سازمان حفظ نباتات کشور استاندارد اجباری برای ۳۰ قلم آفت‌کش کشاورزی با هدف ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و شفاف‌سازی فرآیند تولید و واردات، را الزامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان حفظ نباتات کشور در اطلاعیه‌ای، همه تولیدکنندگان و واردکنندگان آفت‌کش‌های کشاورزی را به رعایت استاندارد اجباری برای ۳۰ قلم آفت‌کش تعیین‌شده سازمان ملی استاندارد ایران ملزم کرد. در این اطلاعیه تاکید شده است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، همه شرکت‌های فعال در زمینه تولید آفت‌کش‌های کشاورزی موظف‌اند برای محصولات مشمول، پروانه کاربرد نشان استاندارد دریافت کنند. همچنین، شرکت‌های واردکننده آفت‌کش‌های آماده‌مصرف نیز ملزم به رعایت کامل ضوابط مربوطه در اقلام تعیین‌شده هستند.

این تصمیم، که پس از نشستی با حضور نمایندگان تشکل‌های مرتبط و معاونت توسعه بازرگانی اتخاذ شده است، در راستای شفاف‌سازی سهمیه‌بندی ثبت درخواست آفت‌کش‌ها و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد.

سازمان حفظ نباتات کشور هشدار داده است که در صورت عرضه محصولات بدون پروانه معتبر استاندارد، با واحدهای متخلف بر اساس ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.