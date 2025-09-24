پخش زنده
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات گفت: «به نام وطن» یکی از پویشهای ایران ادبیات است که برای نخستین بار برگزار شده و نویسندگان روایتهایی خودشان از دوازده روز دفاع مقدس را ثبت کردند.
ابراهیم حیدری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: دفاع مقدس دوازده روزه، همبستگی بینظیری در میان مردم ایران ایجاد کرد و پویش «به نام وطن» با فراخوان نویسندگان برای ثبت روایتهای صحیح از این ایام راهاندازی شده است.
مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات گفت: این آثار در قالب مجموعهای منتشر خواهد شد تا روایت ایرانیان از این دوره تاریخی ماندگار شود.
«جمیع نیات» و «به نام ایران» هم از پویش های «ایران ادبیات» هستند.
مریم حامدی گزارش می هد: