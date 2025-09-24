ثبت روایت‌هایی از دوازده روز دفاع مقدس

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات گفت: «به نام وطن» یکی از پویش‌های ایران ادبیات است که برای نخستین بار برگزار شده و نویسندگان روایت‌هایی خودشان از دوازده روز دفاع مقدس را ثبت کردند.