به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش امروز، چهارشنبه، فیلم سینمایی «منفی ۱۶۸ درجه» را روی آنتن می‌برد؛ اثری الهام‌بخش که با محوریت خودباوری و اتکا به توانمندی‌های داخلی ساخته شده و تلاشی از جنس امید و ایستادگی را به تصویر می‌کشد.

فیلم «منفی ۱۶۸ درجه» به کارگردانی حسن اسدی چهارشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم که به تلاش مهندسان ایرانی پس از تحریم اقتصادی کشور خواهد پرداخت، داستان سالار، مهندس و استاد دانشگاه را روایت می‌کند که برای تکمیل یک پروژه صنعتی و ملی دعوت به کار شده و برای ادامه کار پروژه نیاز به خرید فولادی خاص از یکی از کشور‌های همسایه را دارد. او در طول سفر با توجه به تحریم‌های اقتصادی ایران با مشکلاتی مواجه می‌شود...

در این فیلم امیرحسین مدرس، مهدی فقیه، قاسم زارع، شهره سلطانی به ایفای نقش‌های اصلی می‌پردازند.

فیلم دلهره آور «بیگانه»

شبکه نمایش با پخش فیلم ماندگار «بیگانه» به کارگردانی ریدلی اسکات، مخاطبان را به یکی از تأثیرگذارترین آثار علمی – تخیلی و ترسناک تاریخ سینما دعوت می‌کند؛ اثری که آغازگر مجموعه‌ای پرطرفدار شد و همچنان پس از چند دهه، جذابیت و هیجان خود را حفظ کرده است.

«بیگانه» که فیلمنامه آن را دان اوبانون براساس داستانی از رونالد شوست به رشته تحریر درآورده، چهارشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

این فیلم داستان یک سفینه فضایی با هفت سرنشین خود است که، در مسیر بازگشت به زمین با پیامی از سوی یکی از سیاره‌ها مواجه می‌شود که با نیت کمک خواستن ارسال شده است.

هوش مصنوعی کنترل گر کشتی فضایی، سرنشینان را از حالت انجماد خارج می‌کند تا آنان به این پیام پاسخ بدهند.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان تام اسکریت، سیگورنی ویور، ورونیکا کارترایت، هری دین استنتون، جان هرت، ایان هولم و یافت کوتو را نام برد.

فیلم «بیگانه» چهارشنبه شب ساعت ۲۳ پخش می‌شود و بازپخش آن روز پنج شنبه ساعت‌های ۵ صبح و ۱۵ ظهر خواهد بود.