به نسبت پارسال
افزایش سه برابری روزهای آلوده در مشهد
تعداد روزهای آلوده در مشهد در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، افزایش حدودا سه برابری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی شهرداری مشهد با اشاره به بحران گرد و غبار در این شهر که باعث افزایش شدید آلودگی هوا شده است، افزود: براساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی شهرداری مشهد، در نیمه نخست امسال (معادل ۱۸۶ روز)، شهروندان مشهد مجموعا ۸۹ روز آلوده، شامل ۷۲ روز هوای ناسالم برای افراد حساس و ۱۷ روز هوای ناسالم برای همه افراد، داشتهاند.
رضا اسماعیلی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه پارسال، تعداد روزهای آلوده مشهد ۲۳ روز، شامل ۲۲ روز هوای ناسالم برای افراد حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد، بوده است.
وی این امر را نشانگر بحران جدی آلودگی در هوای مشهد دانست و گفت: به تبع این امر، از ابتدای امسال تاکنون، تعداد روزهای هوای «پاک» و «سالم» هم کاهش داشته است.
مسئول مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی شهرداری مشهد ادامه داد: نیمه نخست پارسال شهروندان مشهدی، ۱۶ روز هوای پاک را تنفس کردند، اما امسال با کاهش حدود ۵۰ درصدی، تعداد روزهای پاک در مشهد به هفت روز رسید.
اسماعیلی گفت: همچنین شمار روزهای دارای هوای سالم (قابل قبول) از ۱۴۷ روز در سال گذشته به ۹۰ روز در امسال رسید که نشان از کاهش ۳۹ درصدی روزهای دارای هوای سالم کلانشهر مشهد است.
مسئول مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی شهرداری مشهد افزود: آلاینده اصلی عامل آلودگی هوا طی نیمه نخست امسال در مشهد، آلاینده گردو غبار است.
آلودگی هوای کلانشهر مشهد از ۳۰ کانون گرد و غبار داخلی (به وسعت یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار) در خراسان رضوی و دو کانون خارجی در هرات افغانستان و قرهقوم ترکمنستان نشات میگیرد.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.
همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب میشود.