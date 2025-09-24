رادیو ایلام به ایران صدا پیوست
مدیر کل صداوسیمای استان ایلام گفت: جدول پخش برنامههای رادیو ایلام بعنوان اولین رادیو استانی به لیست ایران صدا اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «ناصر بهرام» مدیر کل صدا و سیمای استان ایلام اظهار داشت: رادیو ایلام بعنوان رسانهای موثر و تاثیرگذار در غرب کشور و حتی سراسر کشور و برون مرزی که دارای مخاطبان زیادی است به جمع رادیوهای ملی در ایران صدا پیوست.
وی افزود: این موفقیت نشان از توانایی مدیران و عوامل تولیدی رادیو دارد که بعنوان اولین رادیو استانی در لیست برنامههای ایران صدا قرار گرفته است.
بهرام اضافه کرد: مخاطبان رادیو ایلام میتوانند برنامههای رادیو را با کیفیت بهتر از طریق ایران صدا دریافت کنند.