افزایش ۱۷ درصدی جوجهریزی در خراسان جنوبی
میزان جوجهریزی در شهریورماه سال جاری در استان از مرز ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیر طیور سازمان جهادکشاورزی استان گفت: این میزان جوجهریزی افزایش بیش از ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش۶ درصدی نسبت به مدت مشابه ماه گذشته را نشان میدهد.
عارفینیا افزود: با افزایش ظرفیتهای جدید و یا راکد به چرخه تولید میزان تولیدات ۶ ماهه صنعت مرغ گوشتی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته پیشی گرفت.
وی گفت: این افزایش، بیانگر پویایی و توانمندی بخش طیور استان بوده و نشان میدهد که مرغداران با وجود شرایط متغیر بازار، با برنامهریزی صحیح و بهرهگیری از امکانات جدید توانستهاند ظرفیت تولید خود را به شکل قابل ملاحظهای ارتقا بخشند.
عارفینیا با تأکید بر نقش این جهش تولید در تنظیم بازار افزود: رشد جوجهریزی نهتنها موجب تقویت چرخه تأمین گوشت سفید در منطقه بلکه زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی و ارتقای جایگاه تولیدات دامی استان خواهد شد.
مدیر طیور سازمان جهادکشاورزی استان گفت: با استمرار این روند و حمایتهای لازم، شاهد پایداری در بازار مرغ، کاهش نوسانات قیمتی و تأمین بهتر نیازهای مصرفکنندگان خواهیم بود.