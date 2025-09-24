به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر طیور سازمان جهادکشاورزی استان گفت: این میزان جوجه‌ریزی افزایش بیش از ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش۶ درصدی نسبت به مدت مشابه ماه گذشته را نشان می‌دهد.

عارفی‌نیا افزود: با افزایش ظرفیت‌های جدید و یا راکد به چرخه تولید میزان تولیدات ۶ ماهه صنعت مرغ گوشتی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته پیشی گرفت.

وی گفت: این افزایش، بیانگر پویایی و توانمندی بخش طیور استان بوده و نشان می‌دهد که مرغداران با وجود شرایط متغیر بازار، با برنامه‌ریزی صحیح و بهره‌گیری از امکانات جدید توانسته‌اند ظرفیت تولید خود را به شکل قابل ملاحظه‌ای ارتقا بخشند.

عارفی‌نیا با تأکید بر نقش این جهش تولید در تنظیم بازار افزود: رشد جوجه‌ریزی نه‌تنها موجب تقویت چرخه تأمین گوشت سفید در منطقه بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری واحد‌های تولیدی و ارتقای جایگاه تولیدات دامی استان خواهد شد.

مدیر طیور سازمان جهادکشاورزی استان گفت: با استمرار این روند و حمایت‌های لازم، شاهد پایداری در بازار مرغ، کاهش نوسانات قیمتی و تأمین بهتر نیاز‌های مصرف‌کنندگان خواهیم بود.