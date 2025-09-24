استاندار مرکزی: از ابتدای مهر ماه قطعی برق برای مصرف خانگی و صنعتی نخواهیم داشت و در تابستان آتی با بحران قطعی برق مواجه نخواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در روز همت اقتصادی استاندار مرکزی از سه واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان خمین بازدید کرد و در جریان موانع تولید در این واحدها قرار گرفت.

استاندار مرکزی با حضور در شهرک صنعتی خمین و با اشاره به سه‌شنبه‌های همت اقتصادی استان مرکزی گفت: امروز از سه واحد تولیدی شامل رینگ، لوله پلیکا و فروسیلیسیوم خمین بازدید شد.

مهدی زندیه وکیلی با اشاره به اینکه واحد‌های بازدید شده در شهرک صنعتی خمین مشکل جدی ندارند، افزود: عمده مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی خمین در حوزه مالیات است که تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شد.

او ادامه داد: واحد فروسیلیسیم یکی از واحد‌های با علم فنی بالا است که در حال تولید محصولات راهبردی برای کشور است و استانداری هم تمام قد از این واحد تولیدی حمایت می‌کند.

استاندار مرکزی ادامه داد: این واحد در دو فاز ۱۲ هزار و ۱۸ هزار تنی فعالیت می‌کند و این قسمتی از ظرفیت مجموعه است که امکان تولید بیشتر را نیز دارد.

زندیه وکیلی در قسمت دیگری از سخنان خود افزود: به دلیل مشارکت مردم و صنعتگران و سرمایه گذاران از ابتدای مهرماه قطعی برق برای مصرف خانگی و صنعتی نخواهیم داشت و مردم طعم سرمایه‌گذاری در تولید انرژی خورشیدی را احساس خواهند کرد و در تابستان آتی با بحران قطعی برق مواجه نخواهیم شد.