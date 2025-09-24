ملی پوش ماده ۱۰۰ متر آزاد کشورمان در رقابت‌های پاراشنا قهرمانی جهان به میزبانی سنگاپور توانست حدنصاب ملی را جابجا و به نام خود ثبت کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پاراشنا قهرمانی جهان در سنگاپور با حضور ۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور در حال برگزاری است و سینا ضیغمی نژاد، ابوالفضل ظریف پور و محمدحسین کریمی جهان آبادی شناگران ایران در این مسابقات هستند

امروز در ادامه رقابت‌های پاراشنا قهرمانی جهان، ابوالفضل ظریف‌پور ملی پوش ایران در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S ۹ با زمان ۵۷ ثانیه و ۹۳ صدم ثانیه در جایگاه یازدهم مرحله مقدماتی ایستاد و از راهیابی به مرحله فینال بازماند.

او در این ماده ضمن بهبود رکورد خود موفق شد رکورد ملی را ۴۳ صدم ثانیه ارتقا دهد و به نام خود ثبت کند.

در ادامه رقابت‌های پاراشنا قهرمانی جهان ظریف‌پور روز شنبه پنجم مهرماه در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S ۹ به مصاف حریفان خود می‌رود.

همچنین سینا ضیغمی‌نژاد در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S ۱۰ روز جمعه چهارم مهرماه با حریفان خود رقابت خواهد کرد.

محمدحسین کریمی جهان آبادی شناگر کم بینا کشورمان در کلاس S ۱۲ در ماده ۱۰۰ مترکرال پشت مسابقات قهرمانی جهان با ثبت زمان ۱:۱۳.۱۸ دقیقه در جایگاه دهم ایستاد و از راهیابی به فینال بازماند.

او در آخرین رقابت خود امروز در ۱۰۰ متر قورباغه به مصاف حریفان خود خواهد رفت.