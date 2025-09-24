اهالی روستای عباس‌آباد بخش بادرود با توسعه گلخانه‌ها، این روستا را به بزرگ‌ترین تولیدکننده گل‌های زینتی استان اصفهان تبدیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دهیار روستای عباس آباد گفت: این روستا حدود ۷۰ خانوار و ۳۰۰ سکنه دارد که همه اهالی آن مشغول کار هستند و نرخ بیکاری در آن صفر است.

مجتبی یزله افزود: جوانان روستا علاوه بر اشتغالزایی و تولید انواع گل‌های زینتی، توانسته‌اند در تولید برخی از بذر‌های وارداتی هم به خودکفایی برسند.

وی در مورد مشکلات کشاورزان برای توسعه گلخانه‌ها گفت: در حال حاضر به انتقال و توسعه شبکه برق، گاز و آب به بیرون از روستا و اجرای طرح هادی نیاز است و باید تسهیلات لازم برای ساخت گلخانه‌ها به کشاورزان اختصاص یابد.

دهیار روستای عباس آباد افزود: همچنین بازار فروش، ایجاد شرکت تعاونی، تسهیل در اعطای مجوز و تعرفه خدمات از دیگر چالش‌های گلخانه داران است.

در این روستا سالانه بیش از ۶ میلیون شاخه گل زینتی از نوع داوودی، میخک، زنبوری، تاج خروسی، لویی، عروس ایرانی و لیسیانتوس تولید و روانه بازار می‌شود.