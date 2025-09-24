روستای عباس آباد بادرود
این روستا بزرگترین تولیدکننده گلهای زینتی در اصفهان است
اهالی روستای عباسآباد بخش بادرود با توسعه گلخانهها، این روستا را به بزرگترین تولیدکننده گلهای زینتی استان اصفهان تبدیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دهیار روستای عباس آباد گفت: این روستا حدود ۷۰ خانوار و ۳۰۰ سکنه دارد که همه اهالی آن مشغول کار هستند و نرخ بیکاری در آن صفر است.
مجتبی یزله افزود: جوانان روستا علاوه بر اشتغالزایی و تولید انواع گلهای زینتی، توانستهاند در تولید برخی از بذرهای وارداتی هم به خودکفایی برسند.
وی در مورد مشکلات کشاورزان برای توسعه گلخانهها گفت: در حال حاضر به انتقال و توسعه شبکه برق، گاز و آب به بیرون از روستا و اجرای طرح هادی نیاز است و باید تسهیلات لازم برای ساخت گلخانهها به کشاورزان اختصاص یابد.
دهیار روستای عباس آباد افزود: همچنین بازار فروش، ایجاد شرکت تعاونی، تسهیل در اعطای مجوز و تعرفه خدمات از دیگر چالشهای گلخانه داران است.
در این روستا سالانه بیش از ۶ میلیون شاخه گل زینتی از نوع داوودی، میخک، زنبوری، تاج خروسی، لویی، عروس ایرانی و لیسیانتوس تولید و روانه بازار میشود.
